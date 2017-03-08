無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TREND_alexcud v_2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 789
アイデアの著者 — Denis, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
15のiMA指標（М15、H1、H4の3つの時間枠、5つの平均期間 - 5,8,13,21,34）とM15とH4の2つのiAC指標を使用します。
EURUSD M15の結果、2016.06.01から2016.11.24まで
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17038
