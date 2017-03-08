コードベースセクション
エキスパート

TREND_alexcud v_2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
789
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — DenisMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

15のiMA指標（М15、H1、H4の3つの時間枠、5つの平均期間 - 5,8,13,21,34）とM15とH4の2つのiAC指標を使用します。

EURUSD M15の結果、2016.06.01から2016.11.24まで

TREND_alexcud v_2テスター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17038

