ポケットに対して
インディケータ

PsyIndicator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
893
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Bruce Hellstrom (brucehvn)

雲の形で描かれたトレンド指標。エンベロープ雲は、期間の価格の増分の重み係数です。指標の変化範囲は0~100％です。期間が25の指標での100の値は、以前の25バーすべてで金融資産価格の上昇があったことを意味します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月22日に公開されました。

図1 PsyIndicator指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1702

