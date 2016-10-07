無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Bruce Hellstrom (brucehvn)
雲の形で描かれたトレンド指標。エンベロープ雲は、期間の価格の増分の重み係数です。指標の変化範囲は0~100％です。期間が25の指標での100の値は、以前の25バーすべてで金融資産価格の上昇があったことを意味します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月22日に公開されました。
図1 PsyIndicator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1702
