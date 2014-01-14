CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PsyIndicator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1503
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Bruce Hellstrom (brucehvn)

O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem. As nuvens são os coeficientes de peso dos aumentos dos preços para o período determinado.

A variação do indicador é de 0 a 100%. O valor 100 para o indicador de período de 25 significa que em todas as vinte e cinco barras anteriores, houve um aumento de preço de um ativo financeiro.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 22.06.2008.

Fig.1 Indicador PsyIndicator

Fig.1 Indicador PsyIndicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1702

VoltyChannel_Stop VoltyChannel_Stop

O indicador de tendência NRTR que envia alertas e mensagens Push.

IBS IBS

O indicador Internal Bar Strength Indicator mede a "força interna" de cada barra por subtrair o preço de fechamento do preço mínimo e dividindo o resultado pela diferença entre as barras de máxima e mínima.

X2MA_KLx3_Cloud X2MA_KLx3_Cloud

Canais de Keltner exibidos em um fundo colorido.

CCICustomCandles CCICustomCandles

O indicador baseia-se nos candles quando se encontra com o indicador CCI nos níveis sobre-comprado e sobre-vendido.