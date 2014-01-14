Participe de nossa página de fãs
PsyIndicator - indicador para MetaTrader 5
- 1503
-
Autor real:
Bruce Hellstrom (brucehvn)
O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem. As nuvens são os coeficientes de peso dos aumentos dos preços para o período determinado.
A variação do indicador é de 0 a 100%. O valor 100 para o indicador de período de 25 significa que em todas as vinte e cinco barras anteriores, houve um aumento de preço de um ativo financeiro.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 22.06.2008.
Fig.1 Indicador PsyIndicator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1702
