Autor real:

Bruce Hellstrom (brucehvn)

O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem. As nuvens são os coeficientes de peso dos aumentos dos preços para o período determinado.

A variação do indicador é de 0 a 100%. O valor 100 para o indicador de período de 25 significa que em todas as vinte e cinco barras anteriores, houve um aumento de preço de um ativo financeiro.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 22.06.2008.

Fig.1 Indicador PsyIndicator