真实作者:

Bruce Hellstrom (brucehvn)

本趋势指标以云的形式绘制. 封套云是一定时间内价格增量的权重系数,指标的范围是从 0 到 100%. 对于指标中周期数为25而指标值等于100, 意思是所有之前的25个柱, 它们在金融资产价格方面都是增长的.

本指标首先于2008年6月22日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 PsyIndicator 指标