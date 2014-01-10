请观看如何免费下载自动交易
本趋势指标以云的形式绘制. 封套云是一定时间内价格增量的权重系数,指标的范围是从 0 到 100%. 对于指标中周期数为25而指标值等于100, 意思是所有之前的25个柱, 它们在金融资产价格方面都是增长的.
本指标首先于2008年6月22日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 PsyIndicator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1702
