PsyIndicator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
855
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Bruce Hellstrom (brucehvn)

Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken. Die "Envelope"-Wolken sind die Wichtungskoeffizienten der Preisinkremente eines Zeitraumes. Die Werte des Indikators bewegen sich zwischen 0 und 100. Ein Wert von 100 für ein Zeitraum von 25 Bars bedeutet, dass alle 25 Bars als Aufwärtsbars des Symbols erachtet wurden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.06.2008.

Fig.1 Der Indikator PsyIndicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1702

