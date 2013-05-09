Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PsyIndicator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2626
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Bruce Hellstrom (brucehvn)
Трендовый индикатор, выполненный в виде облака. Огибающие облака - это весовые коэффициенты приращений цены за период. Диапазон изменения индикатора от 0 до 100%. Значение 100 при периоде индикатора 25 означает, что на всех предыдущих двадцати пяти барах происходило увеличение цены финансового актива.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.06.2008.
Рис.1 Индикатор PsyIndicator
Индикатор окрашивает свечи при нахождении значений индикатора CCI в зонах перекупленности и перепроданностиEntropyMath
Индикатор энтропии, выполненный в виде цветной гистограммы MACD.
Трендовый NRTR индикатор с подачей алертов и отправкой Push-сообщенийNormalized_Volume_Oscillator
Расширенная версия индикатора нормализованного объема. Добавлены средства, упрощающие визуальный анализ значений индикатора