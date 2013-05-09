Реальный автор:

Bruce Hellstrom (brucehvn)

Трендовый индикатор, выполненный в виде облака. Огибающие облака - это весовые коэффициенты приращений цены за период. Диапазон изменения индикатора от 0 до 100%. Значение 100 при периоде индикатора 25 означает, что на всех предыдущих двадцати пяти барах происходило увеличение цены финансового актива.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.06.2008.

Рис.1 Индикатор PsyIndicator