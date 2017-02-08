Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractal_ADX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1047
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: jppoton@yahoo.com
Average Directional Index de fractal. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.
Fig. 1. Indicadores Fractal_ADX y Fractal_ADX_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17018
TASSKlT
Visualizador simple de tendencia.Elite eFibo Trader
Cuadrícula con paso constante. Tamaño de los lotes de la cuadrícula a base de Fibonacci.
Fractal_CCI_HTF
El indicador Fractal_CCI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.MA Cross
El EA trabaja en la intersección de dos iMA.