思路提供者 — eesfx, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

具有恒定步长的网格。网格手数大小基于为斐波纳契级数。

这并非一款 "设置即遗忘" 的交易系统, 它是一款手动交易工具。EA 处于自动执行模式, 但您需要决定何时启用它。当您对某货币有信心时, 这是有效的, 也就是说, 您知道即将上涨或下跌。如果您是对的, 它通过增加手数提升您的利润, 同时它将您的风险限制在数个点值 (风险承受能力可以调整)。

e-Fibo 可在所有方向上进行交易, 但可切换为仅有买入或卖出。参看示例 (以下设置: "Open_Buy"= false, "Open_Sell"= true), EUSUSD M30, 区间自 2016.06.23 至 2016.11.24, 初始本金 - 100000:





- EURUSD 平滑下跌且总共跌了 3004 点, 与此同时间隔内利润为 8788。所有这一切都是由于网格或订单建立的仓位:

通过简单地买入EUR/USD, 但不使用 eFibo 交易者, 您可能已经收到 3004+ 点值。利用 eFibo 交易者, 您可能已经收到 8780+ 点值, 而风险只有点差。这怎么可能？



简单的数学: 您一旦获得利润就加仓, 但如果行情相背, 您仅会损失您的利润。



用法:

eFibo 能针对任何货币对买入/卖出, 资金管理以为斐波纳契为基础。省缺情况下设置为斐波纳契级数, 但实际上可以由任何其它级数替换。思路如下:

如果货币运行在趋势中, 您会想到增加持仓量, 因为您在盈利。您增加的风险与利润的增加成比例。另一方面, 您想要防止仓位较大时的反向跌落。

示例 А: USD/CHF 下行。eFibo 在第一个价位卖出 х 手 (USD/CHF 必须下行一定点值以便达到第一价位)。由于 USD/CHF 下跌, eFibo 卖出量根据斐波纳契级数 (1,2,3,5,8…) 越来越多, 但您可以依据希望自行定义它。

设置:

Open_Buy : 如果 true, 系统只会买入

: 如果 true, 系统只会买入 Open_Sell : 如果 true, 系统只会卖出

: 如果 true, 系统只会卖出 LevelDistance : 生成新订单之间的点值距离。如果设为 20, 将每隔 20 点值生成订单

: 生成新订单之间的点值距离。如果设为 20, 将每隔 20 点值生成订单 StopLoss : 止损级别这个级别并非针对一笔交易, 一旦达到, 所有的交易将平仓。

: 止损级别这个级别并非针对一笔交易, 一旦达到, 所有的交易将平仓。 MoneyTakeProfit: 止盈数值 (单位美元)。如果设为 $2,000, 如图例所示, 所有交易将在达到等于或大于 2,000 美元的总利润 (所有交易) 时结束

Lots_Level_1: 首笔订单的手数。这些值 (所有手数级数) 可以更改为任意值, 但省缺情况下将设置推荐的斐波纳契级数。

eFibo 是一款资金管理系统, 它不是一个信号系统, 且它不意味着指标使用。这是一种在趋势交易时增加盈利的简单方法。



何时使用 eFibo 交易者:



当任意货币对、任何时间帧、任何方向上形成趋势之时;

当任意货币的倾向已建立。

何时不能用:

行情正在变化;

当您不知道会发生什么。



