Autor der Idee — eesfx, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Ein Gitter mit einem konstanten Schritt. Lotgrößen des Gitters basierend auf Fibonacci.

Das ist kein Expert Advisor, den man einmal installiert und dann braucht sich nicht weiter darum kümmern, das ist ein Tool für manuelles Trading. Der Expert Advisor läuft im Modus der automatischen Ausführung, aber Sie treffen die Entscheidung selbst, wann er einzusetzen ist. Das funktioniert, wenn Sie sich sicher in der Währung sind, d.h. Sie wissen genau, dass der Dollar nach oben oder nach unten geht. Wenn Sie Recht haben, erhöht er Ihren Gewinn durch die Erhöhung der Lotgröße, und gleichzeitig verringert er das Risiko auf einige Pips (Sie können die Risikogrenze einstellen).

e-Fibo kann für den Handel in beide Richtungen verwendet werden, aber dann kann er entweder nur auf Kauf oder nur auf Verkauf umgeschaltet werden. Schauen Sie sich dieses Beispiel an ("Open_Buy"= false, "Open_Sell"= true), EUSUSD M30, Testperiode von 2016.06.23 bis 2016.11.24, ursprüngliche Einlage 100000:





- EURUSD fällt fließend und das Gesamtvolumen des Rückgangs beträgt 3004 Punkte, während der Gewinn auf diesem Abschnitt 8788 ausmacht. All das ist dem Gitter der Order zu verdanken, die die Position erhöhten:

Hätten Sie EUR/USD gekauft, ohne eFibo trader dabei zu verwenden, wäre der Profit 3004+ Pips gewesen. Mit eFibo trader können Sie über 8780 Pips bekommen, dabei riskieren Sie nur den Spread. Wie kann das möglich sein?



Einfache Mathematik: Sie erhöhen Ihre Position, wenn Sie Gewinn haben, wenn dabei der Markt gegen Sie ist, verlieren Sie nur den Gewinn.



Wie das verwendet wird:

eFibo kauft/verkauft auf jedem Währungspaar unter Verwendung des Fibonacci Kapitalmanagements. Die Fibo-Levels sind standardmäßig, sie können aber durch andere Levels ersetzt werden. Die Idee ist wie folgt:

Wenn die Währung dem Trend folgt, wollen Sie die Positionsgröße erhöhen weil Sie im Plus sind. Sie erhöhen das Risiko direkt proportional dem Gewinn. Von der anderen Seite, möchten Sie sich selbst schützen.

Beispiel А: USD/CHF geht nach unten. eFibo verkauft х Lots an der ersten Ebene (USD/CHF muss х Pips nach unten gehen, um den ersten Level zu erreichen). Wenn USD/CHF fällt, verkauft eFibo mehr und mehr entsprechend den Fibo Levels (1,2,3,5,8…), sie können dies aber einstellen wie Sie wollen.

Einstellungen:

Open_Buy : Wenn true, wird das System nur kaufen

: Wenn true, wird das System nur kaufen Open_Sell : Wenn true, wird das System nur verkaufen

: Wenn true, wird das System nur verkaufen LevelDistance : Abstand in Pips zwischen der Erzeugung neuer Buy/Sell Orders. Wenn man den Wert 20 setzt, werden Verkaufsorders jede 20 Pips erzeugt werden

: Abstand in Pips zwischen der Erzeugung neuer Buy/Sell Orders. Wenn man den Wert 20 setzt, werden Verkaufsorders jede 20 Pips erzeugt werden StopLoss : Stop Loss Level. Dieser Level gilt nicht nur für einen Trade. Wenn er erreicht wird, werden alle Trades geschlossen

: Stop Loss Level. Dieser Level gilt nicht nur für einen Trade. Wenn er erreicht wird, werden alle Trades geschlossen MoneyTakeProfit: Take Profit in Dollar. Wenn er gleich $2,000 wie auf dem Bild ist, werden alle Trades geschlossen, wenn der Gesamtgewinn (für alle Trades) $2,000 oder mehr ausmacht

Lots_Level_1: Der erste Level für Buy/Sell in Lot. Diese Werte (alle Lot Levels) können geändert werden, aber die empfohlenen Fibonacci Levels sind standardmäßig gesetzt

eFibo ist ein System des Kapitalmanagements, das ist KEIN Signalsystem, und es setzt keine Verwendung von Indikatoren voraus. Das ist eine einfache Methode, den Gewinn beim Handeln basierend auf einem Trend zu erhöhen.



Wann ist eFibo trader zu verwenden:



Wenn es einen gebildeten Trend auf jedem Währungspaar, in jeder Richtung, auf jeder Timeframe gibt;

Wenn sich die Steigung für eine der Währungen herausgebildet hat.

NICHT verwenden:

auf volatilen Märkten;

wenn Sie nicht wissen, was passiert.



