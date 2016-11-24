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Советники

Elite eFibo Trader - эксперт для MetaTrader 5

eesfx | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3985
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: eesfx

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Сетка с постоянным шагом. Размер лотов сетки по Фибоначчи.

Этот советник не из серии "поставил и забыл" - он представляет собой инструмент для ручной торговли. Советник находится в режиме автоматического исполнения, но вам необходимо самим принимать решения, когда именно его использовать. Это работает, когда у вас есть уверенность в валюте, то есть вы знаете, что доллар пойдет вверх или вниз. Если вы оказываетесь правыми, он увеличит вашу прибыль за счет увеличения размера лота, и в то же время ограничит ваш риск до нескольких пипсов (вы можете настроить границы риска).

e-Fibo может быть использован для торговли в обоих направлениях, но его можно переключать только на покупку или только на продажу. Посмотрите на этот пример (выставлена настройка Open_Buy= false, Open_Sell= true), EUSUSD M30, период с 2016.06.23 по 2016.11.24, начальный депозит 100000:

Elite eFibo Trader chart

- EURUSD плавно падает и общий размер падения равен 3004 points, в то же время profit на данном участке составил 8788. Все это благодаря сетке ордеров, которые наращивали позицию:

Elite eFibo Trader profit

Просто покупая EUR/USD, не используя при этом eFibo trader, Вы могли бы получить 3004 + пипсов. С eFibo trader Вы могли бы получить все 8780+ пипсов, рискуя только спредом. Как это возможно?

Простая математика: вы увеличиваете свою позицию, коль скоро у вас есть профит, но при этом если рынок пойдет против вас, вы потеряете только свою прибыль.


Как использовать

eFibo покупает/продает на любой паре, используя управление капиталом Фибоначчи. Уровни Фибо приняты по умолчанию, но на самом деле они могут быть заменены на любые другие. Идея следующая:

Если валюта идет по тренду, вы хотите увеличить размер позиции, поскольку вы в прибыли. Вы увеличиваете свой риск пропорционально увеличению прибыли. С другой стороны, вы хотите защититься, чтобы не провалиться на большой позиции.

Пример А: USD/CHF идет вниз. eFibo продает х лотов на первом уровне (USD/CHF должная спуститься на х пипсов вниз, чтобы достичь первого уровня). С падением USD/CHF eFibo продает больше и больше в соответствии с Фибо уровнями (1,2,3,5,8…), однако, вы можете настроить это как угодно.


Настройки

  • Open_Buy: Если true, система будет только покупать;
  • Open_Sell: Если true, система будет только продавать;
  • LevelDistance: Расстояние в пипсах между генерацией новых ордеров buy/sell. Если установить значение 20, ордера на продажу будут генерироваться каждые 20 пипсов;
  • StopLoss: Уровень stop loss сделки. Это уровень не для одной сделки, если он будет достигнут, все сделки будут закрыты;
  • MoneyTakeProfit: Значение take profit в долларах. Если он равен $2,000, как на рисунке, все сделки будут закрыты при достижении общей прибыли (по всем сделкам) равной или большей $2,000;
  • Lots_Level_1: Первый уровень для покупки/продажи в лотах. Эти значения (все уровни лотов) могут быть изменены на любые, но рекомендуемые уровни Фибо установлены по умолчанию.
eFibo - это система управления капиталом, это НЕ система сигналов, и она не подразумевает использование индикаторов. Это простой способ увеличения прибыли при торговле на рынке по тренду.

Когда использовать eFibo trader:

  • Когда есть сформировавшийся тренд на любой паре, в любом направлении, на любом таймфрейме;
  • Когда уже установился наклон по любой из валют.

Когда НЕ использовать:

  • На изменяющихся рынках;
  • Когда вы не знаете, что произойдет.
Very Blonde System Very Blonde System

Советник открывает разворотную позицию с выставлением сетки ордеров для усиления.

escape escape

Советник работает по сигналам от двух iMA: iMA(5) и iMA(4) на таймфрейме M5.

PROphet PROphet

Советник PROphet состоит из двух независимых друг от друга линейных перцептронов.

MA Cross MA Cross

Советник работает на пересечении двух iMA.