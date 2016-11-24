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Elite eFibo Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: eesfx
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Сетка с постоянным шагом. Размер лотов сетки по Фибоначчи.
Этот советник не из серии "поставил и забыл" - он представляет собой инструмент для ручной торговли. Советник находится в режиме автоматического исполнения, но вам необходимо самим принимать решения, когда именно его использовать. Это работает, когда у вас есть уверенность в валюте, то есть вы знаете, что доллар пойдет вверх или вниз. Если вы оказываетесь правыми, он увеличит вашу прибыль за счет увеличения размера лота, и в то же время ограничит ваш риск до нескольких пипсов (вы можете настроить границы риска).
e-Fibo может быть использован для торговли в обоих направлениях, но его можно переключать только на покупку или только на продажу. Посмотрите на этот пример (выставлена настройка Open_Buy= false, Open_Sell= true), EUSUSD M30, период с 2016.06.23 по 2016.11.24, начальный депозит 100000:
- EURUSD плавно падает и общий размер падения равен 3004 points, в то же время profit на данном участке составил 8788. Все это благодаря сетке ордеров, которые наращивали позицию:
Просто покупая EUR/USD, не используя при этом eFibo trader, Вы могли бы получить 3004 + пипсов. С eFibo trader Вы могли бы получить все 8780+ пипсов, рискуя только спредом. Как это возможно?
Простая математика: вы увеличиваете свою позицию, коль скоро у вас есть профит, но при этом если рынок пойдет против вас, вы потеряете только свою прибыль.
Как использовать
eFibo покупает/продает на любой паре, используя управление капиталом Фибоначчи. Уровни Фибо приняты по умолчанию, но на самом деле они могут быть заменены на любые другие. Идея следующая:
Если валюта идет по тренду, вы хотите увеличить размер позиции, поскольку вы в прибыли. Вы увеличиваете свой риск пропорционально увеличению прибыли. С другой стороны, вы хотите защититься, чтобы не провалиться на большой позиции.
Пример А: USD/CHF идет вниз. eFibo продает х лотов на первом уровне (USD/CHF должная спуститься на х пипсов вниз, чтобы достичь первого уровня). С падением USD/CHF eFibo продает больше и больше в соответствии с Фибо уровнями (1,2,3,5,8…), однако, вы можете настроить это как угодно.
Настройки
- Open_Buy: Если true, система будет только покупать;
- Open_Sell: Если true, система будет только продавать;
- LevelDistance: Расстояние в пипсах между генерацией новых ордеров buy/sell. Если установить значение 20, ордера на продажу будут генерироваться каждые 20 пипсов;
- StopLoss: Уровень stop loss сделки. Это уровень не для одной сделки, если он будет достигнут, все сделки будут закрыты;
- MoneyTakeProfit: Значение take profit в долларах. Если он равен $2,000, как на рисунке, все сделки будут закрыты при достижении общей прибыли (по всем сделкам) равной или большей $2,000;
- Lots_Level_1: Первый уровень для покупки/продажи в лотах. Эти значения (все уровни лотов) могут быть изменены на любые, но рекомендуемые уровни Фибо установлены по умолчанию.
Когда использовать eFibo trader:
- Когда есть сформировавшийся тренд на любой паре, в любом направлении, на любом таймфрейме;
- Когда уже установился наклон по любой из валют.
Когда НЕ использовать:
- На изменяющихся рынках;
- Когда вы не знаете, что произойдет.
Советник открывает разворотную позицию с выставлением сетки ордеров для усиления.escape
Советник работает по сигналам от двух iMA: iMA(5) и iMA(4) на таймфрейме M5.