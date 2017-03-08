アイデアの著者 — eesfx, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

一定のステップを持つグリッドです。グリッドロットサイズはフィボナッチに基づいています。

これは、「一度設定して放っておく」タイプのエキスパートではなく、手動取引のためのツールです。EAは自動実行モードでありますが、いつ使用するかを決める必要があります。これは、通貨に自信があるとき、つまりドルが上がるか下がるかを知っているときに機能します。あなたが正しいとすれば、ロットサイズを増やして利益を増やすと同時に、リスクを数ピップに制限します（リスク許容度を調整することができます）。

e-Fiboは双方向の取引に使用できますが、買いのみ、または売りのみに切り替えることもできます。この例を参照してください（以下が設定されています： "Open_Buy"= false, "Open_Sell"= true)、 EUSUSD M30、2016.06.23から2016.11.24までの期間、初期入金額 - 100000：





- EURUSDが合計3004ポイント滑らかに下降し、同時にこの期間の利益は8788になりました。これはすべて、ポジションを構築したグリッドまたは注文によるものです。

eFiboトレーダを使わなければ、単にEUR / USDを買って3004ピップスを受け取ることができたでしょう。eFiboトレーダを使えば、8780+ピップスを受け取ることができ、危険にさらされたのはスプレッドだけです。これは何故可能なのでしょうか？



簡単な数学：利益を得るとすぐにポジションを増加しますが、市場が反転すると、利益だけが失なわれることになります。



使用法：

eFiboは、フィボナッチベースの資金管理を使用して、任意のペアで売買します。フィボナッチのレベルはデフォルトで設定されていますが、実際には他のレベルに置き換えることができます。考え方は下記の通りです。

通貨がトレンドの場合は、利益を得ているので、ポジションの量を増やしたいと考えてます。リスクは利益の増加に比例して増加します。一方、大きなポジションで失敗するのを防ぐことができます。

例А：USD / CHFが下降する。eFiboは第1レベルでхロットを売ります（第1レベルに達するには、USD/CHFはピップ単位で下降する必要があります）。USD / CHFが下降すると、eFiboはFiboレベル（1,2,3,5,8 ...）に従ってますます売りますが、これは希望どおりにカスタマイズすることができます。

設定：

Open_Buy ：trueの場合、システムは買いのみとなります

：trueの場合、システムは買いのみとなります Open_Sell ：trueの場合、システムは売りのみとなります

：trueの場合、システムは売りのみとなります LevelDistance ：新しい買い手/売り注文の発生間のピップの距離。20に設定すると、20ピップごとに売り注文が生成されます。

：新しい買い手/売り注文の発生間のピップの距離。20に設定すると、20ピップごとに売り注文が生成されます。 StopLoss ：取引の決済逆指値レベル。このレベルは単一の取引のためのものではなく、一度達するとすべての取引が終了します。

：取引の決済逆指値レベル。このレベルは単一の取引のためのものではなく、一度達するとすべての取引が終了します。 MoneyTakeProfit：米ドルでの決済指値レベル。$2,000に設定されている場合は、図のように、すべての取引の合計利益が$2,000以上に達するとすべての取引が終了します 。

Lots_Level_1：ロット単位での売買の第1レベル。これらの値（すべてのロットレベル）は任意の値に変更できますが、推奨されるフィボナッチレベルはデフォルトで設定されています。

eFibo は資金管理システムであってシグナルシステムではなく、指標の使用を意味するものではありません。これは、トレンド取引時に利益を上げるための簡単な方法です。



eFiboトレーダーは下記の場合に使用できます。



任意の時間軸上と方向で任意の対に形成された動向がある時

いずれかの通貨について確立された動向があるとき

下記の場合には使用するべきではありません。

変化する市場

何が起こるか分からないとき



