Autor da ideia — eesfx, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Grade com um incremento constante. Tamanho dos lotes da grelha de Fibonacci.

Este Expert Advisor não faz parte da série de "deixei e esqueci", ao contrário, ele é uma ferramenta para negociação manual. O Expert Advisor está no modo de execução automática, mas é você quem precisa tomar a decisão de quando usá-lo. Isto funciona quando você tem confiança na moeda, ou seja, você sabe que o dólar vai para cima ou para baixo. Se você está certo, ele irá aumentar seus lucros aumentando o tamanho do lote, e, ao mesmo tempo, limitando seu risco a poucos pips (você pode ajustar a tolerância ao risco).

e-Fibo pode ser usado para negociar em ambas as direções, mas só pode ser alternado quer apenas para venda quer apenas para compra. Veja este exemplo (foi definida a configuração "Open_Buy"= false, "Open_Sell"= true), EUSUSD M30, período de 2016.06.23 a 2016.11.24, depósito inicial 100 000:





- EURUSD cai suavemente o tamanho total da queda é igual a 3004 points, além disso, nessa área, o profit foi de 8788. Tudo isso graças às grades de ordens que aumentam a posição:

Basta comprar EUR/USD, sem usar eFibo trader, e você poderia obter 3004 + pips. Com o eFibo trader você poderia obter 8780+ pips, arriscando apenas o spread. Como isso é possível?



Matemática simples: você aumenta sua posição, caso você tenha um lucro e, além disso, o mercado vá contra você, você vai perder apenas seu lucro.



Como usar:

eFibo compra/vende em qualquer par, usando a gestão de capital de Fibonacci. Os níveis de Fibonacci são tomados por padrão, mas, na verdade, eles podem ser substituídos por qualquer outro. A ideia é a seguinte:

Se a moeda continua a tendência, você quer aumentar o tamanho da posição, porque você está com lucro. Você aumenta seu risco em proporção ao aumento do lucro. Por outro lado, você quer se proteger, para não falhar numa posição grande.

Exemplo A: USD/CHF está caindo. eFibo vende x lotes no primeiro nível (USD/CHF deve descer x pips até alcançar o primeiro nível). Com a queda do par USD/CHF, eFibo vende mais e mais de acordo com os níveis de Fibo (1,2,3,5,8…), no entanto, você pode configurar isto como quiser.

Opções:

Open_Buy : se for true, o sistema vai só comprar

: se for true, o sistema vai só comprar Open_Sell : se for true, o sistema vai só vender

: se for true, o sistema vai só vender LevelDistance : distância em pips entre a geração de novas ordens buy/sell. Se for definido o valor 20, as ordens de venda serão geradas a cada 20 pips

: distância em pips entre a geração de novas ordens buy/sell. Se for definido o valor 20, as ordens de venda serão geradas a cada 20 pips StopLoss : nível stop loss da transação. Este nível não é para uma única transação, se ele for atingido, todas as transações serão fechadas

: nível stop loss da transação. Este nível não é para uma única transação, se ele for atingido, todas as transações serão fechadas MoneyTakeProfit: valor take profit em dólares. Se ele for igual a $2 000, como ilustrado na figura, todas as negociações serão fechadas ao atingir um lucro total (para todas as transações) igual ou maior que $2 000

Lots_Level_1: primeiro nível para compra/venda em lotes. Estes valores (todos os níveis de lotes) podem ser alterados para quaisquer - mas recomendados - níveis Fibo definidos por padrão

eFibo é um sistema de gestão de capital, nem se trata de um sistema de sinais nem implica o uso de indicadores. Esta é uma maneira simples de aumentar os lucros, ao negociar com a tendência, no mercado.



Quando utilizar eFibo trader:



Quando há uma tendência formada em qualquer par, em qualquer direção, em qualquer timeframe;

Quando já está estabelecida uma inclinação para qualquer uma das moedas.

Quando NÃO usar:

Sobre a mudança dos mercados;

Quando você não sabe o que vai acontecer.



