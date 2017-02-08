CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

VR---STEALS-2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

VOLDEMAR | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
909
Ranking:
(24)
Publicado:
VR---STEALS-2.mq5 (49.89 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea  Vladimir Pastushak,  autor del código mq5  barabashkakvn.

Este EA representa un programa invisible que permite realizar el control de las posiciones a través de las etiquetas.

El EA y este modo de trabajo ha adquirido buena reputación durante el trabajo con determinados corredores.

Las capacidades funcionales del EA incluyen:

  • Colocación del Take Profit virtual
  • Colocación del Stop Loss virtual
  • Colocación del Punto Muerto (breakeven)

Cuando se detectan las órdenes en el gráfico, el EA utiliza las etiquetas para dibujar los precios de cierre por el Take Profit, Stop Loss y el nivel del breakeven.

El programa es capaz de trabajar simultáneamente con diferentes números mágicos, para eso es necesario poner "0" en el parámetro "Magic".

Parámetros del Asesor Experto:

input ushort InpTakeProfit    = 50;    // TakeProfit (si es 0, no se utiliza)
input ushort InpStopLoss      = 50;    // StopLoss (si es 0, no se utiliza)
input ushort InpBreakeven     = 20;    // Breakeven (si es 0, no se utiliza)
input ushort InpBreakMinDis   = 9;     // Beneficio mínimo cuando se pasa al breakeven
input ulong  Magic            = 0;     // (si es 0, todos los números mágicos)
input ulong  InpSlip          = 20;    // Deslizamiento
input int    coment           = 1;     // Número de líneas en los mensajes. Si es 0, los mensajes no se muestran

Etiquetas:

  • Etiqueta verde — nivel del Punto muerto (breakeven)
  • Etiqueta roja — nivel Stop Loss.
  • Etiqueta azul — nivel Take Profit 

Ejemplo del trabajo del EA:

 VR---STEALS-2 start 

 

VR---STEALS-2 breakeven 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17000

Fractal_WPR_HTF Fractal_WPR_HTF

El indicador Fractal_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Fractal_Moving_Average Fractal_Moving_Average

Media móvil fractal con indicación de su último valor con la marca de precio y posibilidad de cambiar el algoritmo del promedio.

The MasterMind 3 The MasterMind 3

Este Asesor Experto procesa las señales de cuatro indicadores iWPR con diferente período del promedio.

Fractal_DeMarker_HTF Fractal_DeMarker_HTF

El indicador Fractal_DeMarker permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.