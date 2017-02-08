Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VR---STEALS-2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 909
Autor de la idea — Vladimir Pastushak, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Este EA representa un programa invisible que permite realizar el control de las posiciones a través de las etiquetas.
El EA y este modo de trabajo ha adquirido buena reputación durante el trabajo con determinados corredores.
Las capacidades funcionales del EA incluyen:
- Colocación del Take Profit virtual
- Colocación del Stop Loss virtual
- Colocación del Punto Muerto (breakeven)
Cuando se detectan las órdenes en el gráfico, el EA utiliza las etiquetas para dibujar los precios de cierre por el Take Profit, Stop Loss y el nivel del breakeven.
El programa es capaz de trabajar simultáneamente con diferentes números mágicos, para eso es necesario poner "0" en el parámetro "Magic".
Parámetros del Asesor Experto:
input ushort InpStopLoss = 50; // StopLoss (si es 0, no se utiliza)
input ushort InpBreakeven = 20; // Breakeven (si es 0, no se utiliza)
input ushort InpBreakMinDis = 9; // Beneficio mínimo cuando se pasa al breakeven
input ulong Magic = 0; // (si es 0, todos los números mágicos)
input ulong InpSlip = 20; // Deslizamiento
input int coment = 1; // Número de líneas en los mensajes. Si es 0, los mensajes no se muestran
Etiquetas:
- Etiqueta verde — nivel del Punto muerto (breakeven)
- Etiqueta roja — nivel Stop Loss.
- Etiqueta azul — nivel Take Profit
Ejemplo del trabajo del EA:
