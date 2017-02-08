Autor de la idea — Vladimir Pastushak, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Este EA representa un programa invisible que permite realizar el control de las posiciones a través de las etiquetas.

El EA y este modo de trabajo ha adquirido buena reputación durante el trabajo con determinados corredores.

Las capacidades funcionales del EA incluyen:

Colocación del Take Profit virtual

Colocación del Stop Loss virtual

Colocación del Punto Muerto (breakeven)

Cuando se detectan las órdenes en el gráfico, el EA utiliza las etiquetas para dibujar los precios de cierre por el Take Profit, Stop Loss y el nivel del breakeven.

El programa es capaz de trabajar simultáneamente con diferentes números mágicos, para eso es necesario poner "0" en el parámetro "Magic".

Parámetros del Asesor Experto:

input ushort InpTakeProfit = 50 ;

input ushort InpStopLoss = 50 ;

input ushort InpBreakeven = 20 ;

input ushort InpBreakMinDis = 9 ;

input ulong Magic = 0 ;

input ulong InpSlip = 20 ;

input int coment = 1 ;

Etiquetas:

Etiqueta verde — nivel del Punto muerto (breakeven)

Etiqueta roja — nivel Stop Loss.

Etiqueta azul — nivel Take Profit

Ejemplo del trabajo del EA: