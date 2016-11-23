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Советники

VR---STEALS-2 - эксперт для MetaTrader 5

VOLDEMAR | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3539
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — Vladimir Pastushakавтор кода mq5 — barabashkakvn.

Советник представляет собой программу-невидимку, с помощью которой осуществляется управление позициями через метки.

Советник и такой способ работы хорошо зарекомендовали себя при работе с отдельными брокерами.

В функционал советника входит :

  • Выставление виртуального Тейк Профита
  • Выставление виртуального Стоп Лосса
  • Выставление безубытка

При обнаружении ордеров на графике советник отрисовывает метками цены закрытия по Тейк Профиту, Стоп Лоссу и уровень безубытка.

При этом программа может работать одновременно по разным мэджик-номерам, для этого параметр "Magic" нужно установить в "0".

Параметры советника:

input ushort InpTakeProfit    = 50;    // TakeProfit (если 0, то не используется)
input ushort InpStopLoss      = 50;    // StopLoss (если 0,то не используется)
input ushort InpBreakeven     = 20;    // Breakeven(если 0, то не используется)
input ushort InpBreakMinDis   = 9;     // Минимальная фиксация прибыли при переводе в безубыток
input ulong  Magic            = 0;     // (если 0, то по всем мэджикам)
input ulong  InpSlip          = 20;    // Проскальзывания
input int    coment           = 1;     // Количество строк сообщений. Если 0, сообщения не выводятся

Метки :

  • Зеленая метка — уровень безубытка
  • Красная метка — уровень Стоп Лосса
  • Синяя метка — уровень Тейк Профита 

Пример работы советника :

 VR---STEALS-2 start 

 

VR---STEALS-2 breakeven 

Fractal_WPR_HTF Fractal_WPR_HTF

Индикатор Fractal_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fractal_Moving_Average Fractal_Moving_Average

Фрактальная скользящая средняя с индикацией своего последнего значения ценовой меткой и возможностью менять алгоритм усреднения.

Fractal_DeMarker_HTF Fractal_DeMarker_HTF

Индикатор Fractal_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fractal_Force_Index Fractal_Force_Index

Фрактальный Force Index.