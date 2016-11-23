Автор идеи — Vladimir Pastushak, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Советник представляет собой программу-невидимку, с помощью которой осуществляется управление позициями через метки.

Советник и такой способ работы хорошо зарекомендовали себя при работе с отдельными брокерами.

В функционал советника входит :

Выставление виртуального Тейк Профита

Выставление виртуального Стоп Лосса

Выставление безубытка

При обнаружении ордеров на графике советник отрисовывает метками цены закрытия по Тейк Профиту, Стоп Лоссу и уровень безубытка.

При этом программа может работать одновременно по разным мэджик-номерам, для этого параметр "Magic" нужно установить в "0".

Параметры советника:

input ushort InpTakeProfit = 50 ;

input ushort InpStopLoss = 50 ;

input ushort InpBreakeven = 20 ;

input ushort InpBreakMinDis = 9 ;

input ulong Magic = 0 ;

input ulong InpSlip = 20 ;

input int coment = 1 ;

Метки :

Зеленая метка — уровень безубытка

Красная метка — уровень Стоп Лосса

Синяя метка — уровень Тейк Профита

Пример работы советника :