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VR---STEALS-2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Vladimir Pastushak, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник представляет собой программу-невидимку, с помощью которой осуществляется управление позициями через метки.
Советник и такой способ работы хорошо зарекомендовали себя при работе с отдельными брокерами.
В функционал советника входит :
- Выставление виртуального Тейк Профита
- Выставление виртуального Стоп Лосса
- Выставление безубытка
При обнаружении ордеров на графике советник отрисовывает метками цены закрытия по Тейк Профиту, Стоп Лоссу и уровень безубытка.
При этом программа может работать одновременно по разным мэджик-номерам, для этого параметр "Magic" нужно установить в "0".
Параметры советника:
input ushort InpStopLoss = 50; // StopLoss (если 0,то не используется)
input ushort InpBreakeven = 20; // Breakeven(если 0, то не используется)
input ushort InpBreakMinDis = 9; // Минимальная фиксация прибыли при переводе в безубыток
input ulong Magic = 0; // (если 0, то по всем мэджикам)
input ulong InpSlip = 20; // Проскальзывания
input int coment = 1; // Количество строк сообщений. Если 0, сообщения не выводятся
Метки :
- Зеленая метка — уровень безубытка
- Красная метка — уровень Стоп Лосса
- Синяя метка — уровень Тейк Профита
Пример работы советника :
Индикатор Fractal_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_Moving_Average
Фрактальная скользящая средняя с индикацией своего последнего значения ценовой меткой и возможностью менять алгоритм усреднения.
Индикатор Fractal_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_Force_Index
Фрактальный Force Index.