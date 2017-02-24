CodeBaseKategorien
VR---STEALS-2 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1053
(24)
Autor der Idee — Vladimir PastushakAutor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor stellt ein blindes Programm dar, mit welchem man Positionen mithilfe von Labels verwalten kann.

Der EA und diese Methode haben sich bei der Arbeit mit bestimmten Brokern bewährt.

Die Funktionen des EAs beihalten:

  • Setzen eines virtuellen Take Profit
  • Setzen eines virtuellen Stop Loss
  • Setzen von Breakeven

Wenn der Expert Advisor Orders auf dem Chart erkennt, zeichnet er den Schlußpreis nach Take Profit und Stop Loss sowie den Breakeven Level anhand von Labels.

Dabei kann das Programm gleichzeitig nach verschiedenen Magic Numbers laufen, dafür muss der Parameter "Magic" auf 0 gesetzt werden.

Parameter des Expert Advisors:

input ushort InpTakeProfit    = 50;    // TakeProfit (wenn 0, wird nicht verwendet)
input ushort InpStopLoss      = 50;    // StopLoss (wenn 0, wird nicht verwendet)
input ushort InpBreakeven     = 20;    // Breakeven (wenn 0, wird nicht verwendet)
input ushort InpBreakMinDis   = 9;     // Minimale Sicherung des Profits bei der Verschiebung zum Breakeven
input ulong  Magic            = 0;     // (wenn 0, dann nach allen Magic Numbers)
input ulong  InpSlip          = 20;    // Slippage
input int    coment           = 1;     // Anzahl der Zeile der Kommentare. Wenn 0, werden es keine Kommentare ausgegeben

Labels :

  • Grünes Label — Breakeven Level
  • Rotes Label — Stop Loss Level
  • Blaues Label — Take Profit Level 

Ein Beispiel:

 VR---STEALS-2 start 

 

VR---STEALS-2 breakeven 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17000

