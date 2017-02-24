Autor der Idee — Vladimir Pastushak, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor stellt ein blindes Programm dar, mit welchem man Positionen mithilfe von Labels verwalten kann.

Der EA und diese Methode haben sich bei der Arbeit mit bestimmten Brokern bewährt.

Die Funktionen des EAs beihalten:

Setzen eines virtuellen Take Profit

Setzen eines virtuellen Stop Loss

Setzen von Breakeven

Wenn der Expert Advisor Orders auf dem Chart erkennt, zeichnet er den Schlußpreis nach Take Profit und Stop Loss sowie den Breakeven Level anhand von Labels.

Dabei kann das Programm gleichzeitig nach verschiedenen Magic Numbers laufen, dafür muss der Parameter "Magic" auf 0 gesetzt werden.

Parameter des Expert Advisors:

input ushort InpTakeProfit = 50 ;

input ushort InpStopLoss = 50 ;

input ushort InpBreakeven = 20 ;

input ushort InpBreakMinDis = 9 ;

input ulong Magic = 0 ;

input ulong InpSlip = 20 ;

input int coment = 1 ;

Labels :

Grünes Label — Breakeven Level

Rotes Label — Stop Loss Level

Blaues Label — Take Profit Level

Ein Beispiel: