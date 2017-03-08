コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

VR---STEALS-2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
984
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アイデアの著者 — Vladimir PastushakMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このEAはステルスプログラムを表し、ラベルを使用してポジションを管理します。

特定のブローカーと協力する場合、EAとこの作業方法は十分に実証されています。

EAの機能には次が含まれます。

  • 仮想決済指値の設定
  • 仮想決済逆指値の設定
  • 損益分岐点の設定

チャート上で注文が検出されると、EAはラベルを使用して、決済逆指値、決済指値、および損益分岐点レベルでによる決済値を引き出します。

プログラムは異なるマジックナンバーで同時に動作することができます。これを行うには、「Magic」パラメータを「0」に設定します。

エキスパートアドバイザーのパラメータ：

input ushort InpTakeProfit    = 50;    // 決済逆指値（未使用の場合は0）
input ushort InpStopLoss      = 50;    // 決済指値（未使用の場合は0）<
input ushort InpBreakeven     = 20;    // 損益分岐点（未使用の場合は0）
input ushort InpBreakMinDis   = 9;     // 損益分岐点に移行する際の最低利益
input ulong  Magic            = 0;     // (すべてのマジックの場合は0）
input ulong  InpSlip          = 20;    // スリッページ
input int    coment           = 1;     // コメントラインの数（0の場合はコメントは非表示）

ラベル：

  • 緑ラベル - 損益分岐点
  • 赤ラベル — 決済逆指値レベル
  • 青ラベル — 決済指値レベル 

EA操作の例：

 VR---STEALS-2開始 

 

VR---STEALS-2損益分岐点 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17000

