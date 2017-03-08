アイデアの著者 — Vladimir Pastushak, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このEAはステルスプログラムを表し、ラベルを使用してポジションを管理します。

特定のブローカーと協力する場合、EAとこの作業方法は十分に実証されています。

EAの機能には次が含まれます。

仮想決済指値の設定

仮想決済逆指値の設定

損益分岐点の設定

チャート上で注文が検出されると、EAはラベルを使用して、決済逆指値、決済指値、および損益分岐点レベルでによる決済値を引き出します。

プログラムは異なるマジックナンバーで同時に動作することができます。これを行うには、「Magic」パラメータを「0」に設定します。

エキスパートアドバイザーのパラメータ：

input ushort InpTakeProfit = 50 ;

input ushort InpStopLoss = 50 ;

input ushort InpBreakeven = 20 ;

input ushort InpBreakMinDis = 9 ;

input ulong Magic = 0 ;

input ulong InpSlip = 20 ;

input int coment = 1 ;

ラベル：

緑ラベル - 損益分岐点

赤ラベル — 決済逆指値レベル

青ラベル — 決済指値レベル

EA操作の例：