VR---STEALS-2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 984
-
アイデアの著者 — Vladimir Pastushak, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
このEAはステルスプログラムを表し、ラベルを使用してポジションを管理します。
特定のブローカーと協力する場合、EAとこの作業方法は十分に実証されています。
EAの機能には次が含まれます。
- 仮想決済指値の設定
- 仮想決済逆指値の設定
- 損益分岐点の設定
チャート上で注文が検出されると、EAはラベルを使用して、決済逆指値、決済指値、および損益分岐点レベルでによる決済値を引き出します。
プログラムは異なるマジックナンバーで同時に動作することができます。これを行うには、「Magic」パラメータを「0」に設定します。
エキスパートアドバイザーのパラメータ：
input ushort InpTakeProfit = 50; // 決済逆指値（未使用の場合は0）
input ushort InpStopLoss = 50; // 決済指値（未使用の場合は0）<
input ushort InpBreakeven = 20; // 損益分岐点（未使用の場合は0）
input ushort InpBreakMinDis = 9; // 損益分岐点に移行する際の最低利益
input ulong Magic = 0; // (すべてのマジックの場合は0）
input ulong InpSlip = 20; // スリッページ
input int coment = 1; // コメントラインの数（0の場合はコメントは非表示）
ラベル：
- 緑ラベル - 損益分岐点
- 赤ラベル — 決済逆指値レベル
- 青ラベル — 決済指値レベル
EA操作の例：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17000
