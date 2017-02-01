Participe de nossa página de fãs
VR---STEALS-2 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1168
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor da ideia — Vladimir Pastushak, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Advisor é um programa furtivo que gerencia as posições através de etiquetas.
O Expert Advisor e esta forma de trabalhar estão bem comprovados quando se trabalha com corretoras individuais.
A funcionalidade do EA inclui:
- Colocação do Take-Profit virtual
- Colocação do Stop-Loss virtual
- Colocação de Break-even
Após a detecção de ordens, no gráfico, o Expert Advisor desenha marcas de preço de fechamento para o Take-Profit, Stop-Loss e Break-even.
Ao acontecer isto, o programa pode trabalhar simultaneamente em diferentes números mágicos, para fazer isso, o parâmetro "Magic" deve ser definido como "0".
Parâmetros do Expert Advisor:
input ushort InpStopLoss = 50; // Stop-Loss (se for 0, não será utilizado)
input ushort InpBreakeven = 20; // Break-even (se for 0, não será utilizado)
input ushort InpBreakMinDis = 9; // Fixação mínima do lucro ao mudar para Break-even
input ulong Magic = 0; // (se for 0, então será em todos os Magic)
input ulong InpSlip = 20; // Derrapagem
input int coment = 1; // Número de linhas das mensagens. Se for 0, a mensagem não será enviada
Etiquetas:
- Etiqueta verde — nível de Break-even
- Etiqueta vermelha — nível de Stop-Loss
- Etiqueta azul — nível de Take-Profit
Exemplo de trabalho do EA:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17000
