Autor da ideia — Vladimir Pastushak, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Advisor é um programa furtivo que gerencia as posições através de etiquetas.

O Expert Advisor e esta forma de trabalhar estão bem comprovados quando se trabalha com corretoras individuais.

A funcionalidade do EA inclui:

Colocação do Take-Profit virtual

Colocação do Stop-Loss virtual

Colocação de Break-even

Após a detecção de ordens, no gráfico, o Expert Advisor desenha marcas de preço de fechamento para o Take-Profit, Stop-Loss e Break-even.

Ao acontecer isto, o programa pode trabalhar simultaneamente em diferentes números mágicos, para fazer isso, o parâmetro "Magic" deve ser definido como "0".

Parâmetros do Expert Advisor:

input ushort InpTakeProfit = 50 ;

input ushort InpStopLoss = 50 ;

input ushort InpBreakeven = 20 ;

input ushort InpBreakMinDis = 9 ;

input ulong Magic = 0 ;

input ulong InpSlip = 20 ;

input int coment = 1 ;

Etiquetas:

Etiqueta verde — nível de Break-even

Etiqueta vermelha — nível de Stop-Loss

Etiqueta azul — nível de Take-Profit

Exemplo de trabalho do EA: