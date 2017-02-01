CodeBaseSeções
VR---STEALS-2 - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1168
Avaliação:
(24)
Publicado:
Autor da ideia — Vladimir Pastushakautor do código mq5 — barabashkakvn.

O Advisor é um programa furtivo que gerencia as posições através de etiquetas.

O Expert Advisor e esta forma de trabalhar estão bem comprovados quando se trabalha com corretoras individuais.

A funcionalidade do EA inclui:

  • Colocação do Take-Profit virtual
  • Colocação do Stop-Loss virtual
  • Colocação de Break-even

Após a detecção de ordens, no gráfico, o Expert Advisor desenha marcas de preço de fechamento para o Take-Profit, Stop-Loss e Break-even.

Ao acontecer isto, o programa pode trabalhar simultaneamente em diferentes números mágicos, para fazer isso, o parâmetro "Magic" deve ser definido como "0".

Parâmetros do Expert Advisor:

input ushort InpTakeProfit    = 50;    // Take-Profit (se for 0, não será utilizado)
input ushort InpStopLoss      = 50;    // Stop-Loss (se for 0, não será utilizado)
input ushort InpBreakeven     = 20;    // Break-even (se for 0, não será utilizado)
input ushort InpBreakMinDis   = 9;     // Fixação mínima do lucro ao mudar para Break-even
input ulong  Magic            = 0;     // (se for 0, então será em todos os Magic)
input ulong  InpSlip          = 20;    // Derrapagem
input int    coment           = 1;     // Número de linhas das mensagens. Se for 0, a mensagem não será enviada

Etiquetas:

  • Etiqueta verde — nível de Break-even
  • Etiqueta vermelha — nível de Stop-Loss
  • Etiqueta azul — nível de Take-Profit 

Exemplo de trabalho do EA:

 VR---STEALS-2 start 

 

VR---STEALS-2 breakeven 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17000

