Fractal_DeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5

El indicador Fractal_DeMarker permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado Fractal_DeMarker.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Fractal_DeMarker_HTF

The MasterMind 3 The MasterMind 3

Este Asesor Experto procesa las señales de cuatro indicadores iWPR con diferente período del promedio.

VR---STEALS-2 VR---STEALS-2

Este EA maneja las posiciones usando las etiquetas.

Exp_Fractal_WPR Exp_Fractal_WPR

Es el Asesor Experto simple basado en el WPR de fractal.

Fractal_Force_Index Fractal_Force_Index

Force Index de fractal.