Fractal_Moving_Average - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: jppoton@yahoo.com

Media móvil fractal con indicación de su último valor con la marca de precio y posibilidad de cambiar el algoritmo del promedio. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_Moving_Average

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16998

