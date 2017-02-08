Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal_Moving_Average - indicador para MetaTrader 5
1253
Autor real: jppoton@yahoo.com
Media móvil fractal con indicación de su último valor con la marca de precio y posibilidad de cambiar el algoritmo del promedio. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.
Fig. 1. Indicador Fractal_Moving_Average
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16998
