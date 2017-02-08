CodeBaseSecciones
Fractal_WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Fractal_WPR.mq5 (29.97 KB) ver
Fractal_WPR_HTF.mq5 (21.86 KB) ver
El indicador Fractal_WPR permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado Fractal_WPR.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fractal_WPR_HTF

Fig. 1. Indicador Fractal_WPR_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16999

