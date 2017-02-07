思路提供者 — Vladimir Pastushak, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

EA 体现为隐形程序, 它使用标签管理仓位。

EA 以及这种工作方式在针对某些经纪商操作时得到了充分证明。

本 EA 功能包括:

放置虚拟止盈

放置虚拟止损

放置盈亏平衡

当在图表上检测到订单时, EA 使用标签来绘制平仓的止盈, 止损和盈亏平衡价位。

程序能够同时使用不同的魔幻数字。为此, 将 "Magic" 参数设置为 "0"。

智能交易系统参数:

input ushort InpTakeProfit = 50 ;

input ushort InpStopLoss = 50 ;

input ushort InpBreakeven = 20 ;

input ushort InpBreakMinDis = 9 ;

input ulong Magic = 0 ;

input ulong InpSlip = 20 ;

input int coment = 1 ;

标签:

绿色标签 — 盈亏平衡价位

红色标签 — 止损价位

蓝色标签 — 止盈价位

EA 操作示例: