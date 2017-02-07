代码库部分
VR---STEALS-2 - MetaTrader 5EA

VOLDEMAR | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1757
等级:
(24)
已发布:
思路提供者 — Vladimir PastushakMQL5 代码作者 — barabashkakvn

EA 体现为隐形程序, 它使用标签管理仓位。

EA 以及这种工作方式在针对某些经纪商操作时得到了充分证明。

本 EA 功能包括:

  • 放置虚拟止盈
  • 放置虚拟止损
  • 放置盈亏平衡

当在图表上检测到订单时, EA 使用标签来绘制平仓的止盈, 止损和盈亏平衡价位。

程序能够同时使用不同的魔幻数字。为此, 将 "Magic" 参数设置为 "0"。

智能交易系统参数:

input ushort InpTakeProfit    = 50;    // 止盈 (如果 0, 不使用)
input ushort InpStopLoss      = 50;    // 止损 (如果 0, 不使用)
input ushort InpBreakeven     = 20;    // 盈亏平衡 (如果 0, 不使用)
input ushort InpBreakMinDis   = 9;     // 当移动到盈亏平衡时的最小盈利
input ulong  Magic            = 0;     // (如果 0, 所有魔幻数字)
input ulong  InpSlip          = 20;    // 滑点
input int    coment           = 1;     // 注释行数量。如果 0, 不显示注释

标签:

  • 绿色标签 — 盈亏平衡价位
  • 红色标签 — 止损价位
  • 蓝色标签 — 止盈价位 

EA 操作示例:

 VR---STEALS-2 开始 

 

VR---STEALS-2 盈亏平衡 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17000

