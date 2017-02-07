请观看如何免费下载自动交易
VR---STEALS-2 - MetaTrader 5EA
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1757
等级:
-
已发布:
思路提供者 — Vladimir Pastushak, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
EA 体现为隐形程序, 它使用标签管理仓位。
EA 以及这种工作方式在针对某些经纪商操作时得到了充分证明。
本 EA 功能包括:
- 放置虚拟止盈
- 放置虚拟止损
- 放置盈亏平衡
当在图表上检测到订单时, EA 使用标签来绘制平仓的止盈, 止损和盈亏平衡价位。
程序能够同时使用不同的魔幻数字。为此, 将 "Magic" 参数设置为 "0"。
智能交易系统参数:
input ushort InpTakeProfit = 50; // 止盈 (如果 0, 不使用)
input ushort InpStopLoss = 50; // 止损 (如果 0, 不使用)
input ushort InpBreakeven = 20; // 盈亏平衡 (如果 0, 不使用)
input ushort InpBreakMinDis = 9; // 当移动到盈亏平衡时的最小盈利
input ulong Magic = 0; // (如果 0, 所有魔幻数字)
input ulong InpSlip = 20; // 滑点
input int coment = 1; // 注释行数量。如果 0, 不显示注释
标签:
- 绿色标签 — 盈亏平衡价位
- 红色标签 — 止损价位
- 蓝色标签 — 止盈价位
EA 操作示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17000
