VoltyChannel_Stop - Indikator für den MetaTrader 5
TrendLaboratory
Der NRTR Trend Indikator, der warnt und Push-Nachrichten sendet. Die Signale entstehen, wenn eine neue Bar erscheint. Die Signale werden auf Basis der letzten geschlossenen Bar erstellt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 20.06.2008.
Abb.1 Der Indikator VoltyChannel_Stop
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1700
