VoltyChannel_Stop - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
856
(32)
Wirklicher Autor:

TrendLaboratory

Der NRTR Trend Indikator, der warnt und Push-Nachrichten sendet. Die Signale entstehen, wenn eine neue Bar erscheint. Die Signale werden auf Basis der letzten geschlossenen Bar erstellt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 20.06.2008.

Fig.1 Der Indikator VoltyChannel_Stop

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1700

