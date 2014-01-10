代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VoltyChannel_Stop - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2353
等级:
(32)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

TrendLaboratory

NRTR 趋势指标, 并会发送提醒和推送消息. 信号产生于柱发生改变之时. 信号是从最近关闭的柱产生的.

本指标首先于2008年6月20日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 VoltyChannel_Stop 指标

图1 VoltyChannel_Stop 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1700

CCICustomCandles CCICustomCandles

当发现CCI指标位于超买和超卖水平时, 本指标绘制烛形

Daily_FiboPiv_DK Daily_FiboPiv_DK

每日斐波那契支撑和阻力水平线, 范围从 -300% 到 +300%. 加上中心线, 共分36个级别

PsyIndicator PsyIndicator

本趋势指标以云的形式绘制

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

规范化交易量指标的扩展版本. 增加了简化指标值可视化分析的工具