VoltyChannel_Stop - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1718
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
TrendLaboratory
Indicador de tendência NRTR que envia alertas e mensagens Push. Os sinais aparecem no momento da mudança da barra. Os sinais são tomadas a partir da última barra fechada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 20.06.2008.
Fig.1 Indicador VoltyChannel_Stop
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1700
