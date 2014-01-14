CodeBaseSeções
Indicadores

VoltyChannel_Stop - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1718
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

TrendLaboratory

Indicador de tendência NRTR que envia alertas e mensagens Push. Os sinais aparecem no momento da mudança da barra. Os sinais são tomadas a partir da última barra fechada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 20.06.2008.

Fig.1 Indicador VoltyChannel_Stop

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1700

