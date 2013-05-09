CodeBaseРазделы
Индикаторы

VoltyChannel_Stop - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3247
(32)
Реальный автор:

TrendLaboratory

Трендовый NRTR индикатор с подачей алертов и отправкой Push-сообщений. Сигналы подаются в момент смены бара. Сигналы снимаются с последнего закрытого бара.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.06.2008.

Рис.1 Индикатор VoltyChannel_Stop

