VoltyChannel_Stop - индикатор для MetaTrader 5
- 3247
Реальный автор:
TrendLaboratory
Трендовый NRTR индикатор с подачей алертов и отправкой Push-сообщений. Сигналы подаются в момент смены бара. Сигналы снимаются с последнего закрытого бара.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.06.2008.
Рис.1 Индикатор VoltyChannel_Stop
