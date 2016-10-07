雲の形で描かれたトレンド指標

終値の単純移動平均のバリアントの1つ。自動的にチャートの期間に適応し、MT5に提供される21範囲のそれぞれのための価格の平均値を示します。トレーダが選択した特定期間中の平均価格と現在の価格が比較されます。