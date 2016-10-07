無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
VoltyChannel_Stop - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
TrendLaboratory
アラートを送信しメッセージをプッシュするNRTRトレンド指標。シグナルはバーが変わった瞬間に表示されます。シグナルは最後に閉じられたバーから取得されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月20日に公開されました。
図1 VoltyChannel_Stop指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1700
