ポケットに対して
インディケータ

VoltyChannel_Stop - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
877
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

TrendLaboratory

アラートを送信しメッセージをプッシュするNRTRトレンド指標。シグナルはバーが変わった瞬間に表示されます。シグナルは最後に閉じられたバーから取得されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月20日に公開されました。

図1 VoltyChannel_Stop指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1700

