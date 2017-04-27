Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iTrend - indicador para MetaTrader 5
El bien conocido indicador iTrend, perfeccionado para MetaTrader 5.
Para ampliar las posibilidades del indicador, se han añadido las siguientes opciones:
- marco temporal múltiple
- conjunto estándar de alertas:
- alertas en la barra actual (aún sin abrir) o en una barra cerrada
- alerta que representa un mensaje
- alerta que reproduce un sonido
- alerta en forma de e-mail
- Alerta en forma de mensaje push
- podemos elegir una de las cuatro medias para los cálculos
- y uno de los 22 tipos de precio
La diferencia con la versión más extendida consiste en que aquí tenemos un nivel ajustable, que se usa para definir los cambios de tendencia (o su continuación). Puede configurarse con los extremos deseados durante un periodo determinado. Después de que el nivel sea rompa, la tendencia se conservará hasta que no se rompa en la dirección opuesta.
