著名なiTrend指標のMetaTrader5版です。

それを拡張するために（現在MetaTrader 5で利用可能なビジュアルツールを使用することを除いて）、次のようになります。

多時間枠

通常のアラートのセットが存在します。

現在の（まだ開いている）バーや決済されたバーのアラート



メッセージを表示するアラート



音声を再生するアラート



メールを送信するアラートl



プッシュ通知を送信するアラート

計算に用いられる平均値は4種類のの中から選択できます

22の価格タイプのセット

幅広いスプレッドを持つバージョンと比較すると、このバージョンは、希望の極端なルックバック期間と値に設定できるトレンド変更（および継続）を決定するために使用される調整可能なレベルを備えています。レベルが壊れると、動向は、逆方向の値がそのレベルを壊さない限り維持されます。





