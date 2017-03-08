コードベースセクション
iTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

著名なiTrend指標のMetaTrader5版です。

それを拡張するために（現在MetaTrader 5で利用可能なビジュアルツールを使用することを除いて）、次のようになります。

  • 多時間枠
  • 通常のアラートのセットが存在します。
    • 現在の（まだ開いている）バーや決済されたバーのアラート
    • メッセージを表示するアラート
    • 音声を再生するアラート
    • メールを送信するアラートl
    • プッシュ通知を送信するアラート
  • 計算に用いられる平均値は4種類のの中から選択できます
  • 22の価格タイプのセット

幅広いスプレッドを持つバージョンと比較すると、このバージョンは、希望の極端なルックバック期間と値に設定できるトレンド変更（および継続）を決定するために使用される調整可能なレベルを備えています。レベルが壊れると、動向は、逆方向の値がそのレベルを壊さない限り維持されます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16990

