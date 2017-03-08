無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1155
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
著名なiTrend指標のMetaTrader5版です。
それを拡張するために（現在MetaTrader 5で利用可能なビジュアルツールを使用することを除いて）、次のようになります。
- 多時間枠
- 通常のアラートのセットが存在します。
- 現在の（まだ開いている）バーや決済されたバーのアラート
- メッセージを表示するアラート
- 音声を再生するアラート
- メールを送信するアラートl
- プッシュ通知を送信するアラート
- 計算に用いられる平均値は4種類のの中から選択できます
- 22の価格タイプのセット
幅広いスプレッドを持つバージョンと比較すると、このバージョンは、希望の極端なルックバック期間と値に設定できるトレンド変更（および継続）を決定するために使用される調整可能なレベルを備えています。レベルが壊れると、動向は、逆方向の値がそのレベルを壊さない限り維持されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16990
ストキャスティック3期間
3つの異なる時間枠のiSchchastic（Stochastic）指標を使用します。Stoch
未決の売り/買いリミット注文を使った取引です。23:59にすべての注文を削除してポジションを決済します。
Exp_Zonal_Trading
ビル・ウィリアムズ（Bill Williams）が提案したAO指標とAC指標を使用するエキスパートアドバイザーです。ボリンジャーバンド
このエキスパートアドバイザーは、ボリンジャーバンド指標に基づいて取引を開きます。