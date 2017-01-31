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Индикаторы

iTrend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3430
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Хорошо известный индикатор iTrend, доработанный под MetaTrader 5.

Чтобы расширить возможности индикатора, были добавлены следующие опции:

  • мультитаймфрейм
  • стандартный набор алертов:
    • алерты на текущем (еще открытом) или на закрытом баре
    • алерт, отображающий сообщение
    • алерт, проигрывающий звук
    • алерт в виде e-mail
    • алерт в виде пуш-сообщения
  • можно выбрать одну из четырех средних для расчетов
  • и один из 22 типов цены

Отличие от широко распространенной версии — в том, что здесь есть настраиваемый уровень, который используется для определения смены тренда (или его продолжения). Он может быть настроен на желаемые экстремумы в течение определенного периода. После того, как этот уровень будет пробит, тренд сохраняется до тех пор, пока не будет пробит в обратном направлении.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16990

Scale Fibonacci Arcs Scale Fibonacci Arcs

Скрипт для выставления корректного масштаба дуг Фибоначчи, прикрепленных к графику.

DMI stochastic extreme DMI stochastic extreme

DMI stochastic extreme - расширенная версия индикатора.

i-Paramon work time i-Paramon work time

i-Paramon work time (новая версия).

Velocity - нормализованный Velocity - нормализованный

Нормализованный Velocity с использованием ATR.