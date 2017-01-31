Хорошо известный индикатор iTrend, доработанный под MetaTrader 5.

Чтобы расширить возможности индикатора, были добавлены следующие опции:

мультитаймфрейм

стандартный набор алертов:

алерты на текущем (еще открытом) или на закрытом баре



алерт, отображающий сообщение



алерт, проигрывающий звук



алерт в виде e-mail



алерт в виде пуш-сообщения

можно выбрать одну из четырех средних для расчетов

и один из 22 типов цены

Отличие от широко распространенной версии — в том, что здесь есть настраиваемый уровень, который используется для определения смены тренда (или его продолжения). Он может быть настроен на желаемые экстремумы в течение определенного периода. После того, как этот уровень будет пробит, тренд сохраняется до тех пор, пока не будет пробит в обратном направлении.





