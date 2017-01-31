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iTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Хорошо известный индикатор iTrend, доработанный под MetaTrader 5.
Чтобы расширить возможности индикатора, были добавлены следующие опции:
- мультитаймфрейм
- стандартный набор алертов:
- алерты на текущем (еще открытом) или на закрытом баре
- алерт, отображающий сообщение
- алерт, проигрывающий звук
- алерт в виде e-mail
- алерт в виде пуш-сообщения
- можно выбрать одну из четырех средних для расчетов
- и один из 22 типов цены
Отличие от широко распространенной версии — в том, что здесь есть настраиваемый уровень, который используется для определения смены тренда (или его продолжения). Он может быть настроен на желаемые экстремумы в течение определенного периода. После того, как этот уровень будет пробит, тренд сохраняется до тех пор, пока не будет пробит в обратном направлении.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16990
Скрипт для выставления корректного масштаба дуг Фибоначчи, прикрепленных к графику.DMI stochastic extreme
DMI stochastic extreme - расширенная версия индикатора.
i-Paramon work time (новая версия).Velocity - нормализованный
Нормализованный Velocity с использованием ATR.