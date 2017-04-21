请观看如何免费下载自动交易
针对 MetaTrader 5 的著名的 iTrend 指标
为了对它进行扩展 (除了使它现在可以在 MetaTrader 5 中作为可视化工具), 它可以 :
- 多时段
- 它还具有常用的提醒:
- 在当前(依然开启)或者关闭的柱上进行提醒
- 显示消息进行提醒
- 发出声音进行提醒
- 发送电子邮件提醒
- 发送推送通知提醒
- 它可以选择四种类型的平均来进行计算
- 它支持有22种价格类型
和更大点差版本相比较，本版本中有可调整的水平，用来确定趋势的改变(和延续)，可以设置想要的极值点，周期数和数值。当那个水平被突破时，趋势就继续，直到相反方向的数值突破那个水平。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16990
