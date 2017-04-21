针对 MetaTrader 5 的著名的 iTrend 指标

为了对它进行扩展 (除了使它现在可以在 MetaTrader 5 中作为可视化工具), 它可以 :

多时段

它还具有常用的提醒:

在当前(依然开启)或者关闭的柱上进行提醒



显示消息进行提醒



发出声音进行提醒



发送电子邮件提醒



发送推送通知提醒

它可以选择四种类型的平均来进行计算

它支持有22种价格类型

和更大点差版本相比较，本版本中有可调整的水平，用来确定趋势的改变(和延续)，可以设置想要的极值点，周期数和数值。当那个水平被突破时，趋势就继续，直到相反方向的数值突破那个水平。





