Scale Fibonacci Arcs - script para MetaTrader 5
Publicado:
Este script establece automáticamente la escala correcta para los arcos de Fibonacci vinculados al gráfico.
Ejemplo de uso del script (antes y después)
Antes
Después de colocar el script en el gráfico
Actualización:
- v 1.01: Ahora el script funciona también con los arcos dirigidos hacia abajo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16978
