Scale Fibonacci Arcs - script para MetaTrader 5

Andre Enger
Este script establece automáticamente la escala correcta para los arcos de Fibonacci vinculados al gráfico.

Ejemplo de uso del script (antes y después)

Antes

Antes


Ahora

Después de colocar el script en el gráfico


Actualización:

  • v 1.01: Ahora el script funciona también con los arcos dirigidos hacia abajo.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16978

