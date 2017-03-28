und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1247
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der bekannt Indikator iTrend für den MetaTrader5
Um seine Fähigkeiten zu erweitern (außer der Optik, die der MetaTrader 5 jetzt bietet):
- ist er multi-zeitrahmenfähig
- hat jetzt die üblichen Hinweise:
- Hinweise während der aktuellen (noch offener) oder beschlossener Bars
- Hinweis mit Nachrichtenanzeige
- Hinweis durch Töne
- Hinweis per email
- Hinweis durch eine "Push Notification"
- er hat 4 Typen von Durchschnitten für die Berechnung
- und er bietet 22 Preistypen
Anders als die weit verbreiteten, hat diese Version hat einen einstellbaren Level, der für die Bestimmung eines Trendwechsels (und Fortsetzung) verwendet wird. Er kann mit der gewünschten Zahl von Extrema innerhalb eines bestimmten Zeitraums angepasst werden. Wird der Level durchbrochen, wird der Trend beibehalten, bis er wieder in die Gegenrichtung ausbricht.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16990
Skript, das den richtigen Maßstab der Fibonacci-Bögen auf dem Chart bestimmt.DMI stochastic extreme
DMI stochastic extreme - erweiterter Indikator.
i-Paramon Handelszeiten (neue Version).Velocity - normalized
Velocity - normalisiert durch ATR, Abweichung oder ohne Normalisierung