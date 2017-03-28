CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1247
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
iTrend.mq5 (33.81 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der bekannt Indikator iTrend für den MetaTrader5

Um seine Fähigkeiten zu erweitern (außer der Optik, die der MetaTrader 5 jetzt bietet):

  • ist er multi-zeitrahmenfähig
  • hat jetzt die üblichen Hinweise:
    • Hinweise während der aktuellen (noch offener) oder beschlossener Bars
    • Hinweis mit Nachrichtenanzeige
    • Hinweis durch Töne
    • Hinweis per email
    • Hinweis durch eine "Push Notification"
  • er hat 4 Typen von Durchschnitten für die Berechnung
  • und er bietet 22 Preistypen

Anders als die weit verbreiteten, hat diese Version hat einen einstellbaren Level, der für die Bestimmung eines Trendwechsels (und Fortsetzung) verwendet wird. Er kann mit der gewünschten Zahl von Extrema innerhalb eines bestimmten Zeitraums angepasst werden. Wird der Level durchbrochen, wird der Trend beibehalten, bis er wieder in die Gegenrichtung ausbricht.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16990

Scale Fibonacci Arcs Scale Fibonacci Arcs

Skript, das den richtigen Maßstab der Fibonacci-Bögen auf dem Chart bestimmt.

DMI stochastic extreme DMI stochastic extreme

DMI stochastic extreme - erweiterter Indikator.

i-Paramon work time i-Paramon work time

i-Paramon Handelszeiten (neue Version).

Velocity - normalized Velocity - normalized

Velocity - normalisiert durch ATR, Abweichung oder ohne Normalisierung