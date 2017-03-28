Der bekannt Indikator iTrend für den MetaTrader5

Um seine Fähigkeiten zu erweitern (außer der Optik, die der MetaTrader 5 jetzt bietet):

ist er multi-zeitrahmenfähig

hat jetzt die üblichen Hinweise:

Hinweise während der aktuellen (noch offener) oder beschlossener Bars



Hinweis mit Nachrichtenanzeige



Hinweis durch Töne



Hinweis per email



Hinweis durch eine "Push Notification"

er hat 4 Typen von Durchschnitten für die Berechnung

und er bietet 22 Preistypen

Anders als die weit verbreiteten, hat diese Version hat einen einstellbaren Level, der für die Bestimmung eines Trendwechsels (und Fortsetzung) verwendet wird. Er kann mit der gewünschten Zahl von Extrema innerhalb eines bestimmten Zeitraums angepasst werden. Wird der Level durchbrochen, wird der Trend beibehalten, bis er wieder in die Gegenrichtung ausbricht.





