O bem conhecido indicador iTrend, editado sob o MetaTrader 5.

Para expandir as possibilidades do indicador, foram adicionadas as seguintes opções:

multi-timeframe

conjunto padrão de alertas:

alertas na barra o atual (ainda aberta) ou fechada



alerta que é exibe uma mensagem



alerta sonoro



alerta em forma de e-mail



alerta em forma de mensagem push

você pode selecionar uma das quatro médias para cálculos

e um dos 22 tipos de preço

Ao contrário da versão generalizada, nele existe um nível personalizado que é usado para determinar a mudança de tendência (ou sua continuação). Ele pode ser personalizado para os extremos desejados dentro de um período especificado. Uma vez que o nível for quebrado, a tendência será mantida até ser quebrado no sentido oposto.





