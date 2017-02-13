Participe de nossa página de fãs
iTrend - indicador para MetaTrader 5
- 2190
-
O bem conhecido indicador iTrend, editado sob o MetaTrader 5.
Para expandir as possibilidades do indicador, foram adicionadas as seguintes opções:
- multi-timeframe
- conjunto padrão de alertas:
- alertas na barra o atual (ainda aberta) ou fechada
- alerta que é exibe uma mensagem
- alerta sonoro
- alerta em forma de e-mail
- alerta em forma de mensagem push
- você pode selecionar uma das quatro médias para cálculos
- e um dos 22 tipos de preço
Ao contrário da versão generalizada, nele existe um nível personalizado que é usado para determinar a mudança de tendência (ou sua continuação). Ele pode ser personalizado para os extremos desejados dentro de um período especificado. Uma vez que o nível for quebrado, a tendência será mantida até ser quebrado no sentido oposto.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16990
