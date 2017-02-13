CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iTrend - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2190
Avaliação:
(23)
Publicado:
sRMQH140.zip (0.82 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O bem conhecido indicador iTrend, editado sob o MetaTrader 5.

Para expandir as possibilidades do indicador, foram adicionadas as seguintes opções:

  • multi-timeframe
  • conjunto padrão de alertas:
    • alertas na barra o atual (ainda aberta) ou fechada
    • alerta que é exibe uma mensagem
    • alerta sonoro
    • alerta em forma de e-mail
    • alerta em forma de mensagem push
  • você pode selecionar uma das quatro médias para cálculos
  • e um dos 22 tipos de preço

Ao contrário da versão generalizada, nele existe um nível personalizado que é usado para determinar a mudança de tendência (ou sua continuação). Ele pode ser personalizado para os extremos desejados dentro de um período especificado. Uma vez que o nível for quebrado, a tendência será mantida até ser quebrado no sentido oposto.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16990

i-Paramon work time i-Paramon work time

i-Paramon work time (nova versão).

Velocity - normalizado Velocity - normalizado

Velocity normalizado com uso de ATR.

Scale Fibonacci Arcs Scale Fibonacci Arcs

Script para definir a escala correta dos arcos de Fibonacci anexados ao gráfico.

DMI stochastic extreme DMI stochastic extreme

DMI stochastic extreme - versão melhorada do indicador.