i-Paramon work time - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
El indicador original ha sido desarrollado para MetaTrader 4 por el usuario Kim IV.

Esta versión ha sido perfeccionada para MetaTrader 5 y es diferente de la original. En otras palabras, es un código independiente de pleno derecho. En él no se usan sustitutos de las características de MetaTrader 4. Los resultados se dan más rápido y el código optimizado es más corto.

El número de sesiones se ha ampliado a 3. Los límites temporales pueden solaparse y cruzar los límites del día (el indicador permite esos casos). El indicador funciona en todos los marcos temporales inferiores a un día. Asimismo, en esta versión se pueden instalar varios ejemplares de este indicador en un gráfico. En semejantes casos, cada ID única de cada nuevo ejemplar adopta un valor único. De esta forma, estas tres sesiones pueden ampliarse a un plazo indefinido. El indicador muestra un rectángulo high/low para las sesiones elegidas


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17003

