DMI stochastic extreme - indicador para MetaTrader 5
Variación de DMI stochastic extreme.
El uso original (en la forma propuesta por Barbara Star) se describe de la forma siguiente:
Los valores por defecto se usan sobre aquellos que utilizaba Bárbara Star, sin embargo, usted no podrá establecer los parámetros (incluyendo los niveles) a su gusto.
Esta versión del indicador se distingue también por el método de cálculo de DMI. En el DMI original se usa la EMA de Wilders, un análogo prácticamente absoluto de la SMMA, usada en MetaTrader. Bien, si usted utiliza SMMA para el cálculo de DMI, obtendrá el DMI original, pero el indicador le permite experimentar y cambiar por completo el tipo de cálculo, obteniendo más y más versiones nuevas de DMI. Unido al marco temporal múltiple, la elección de colores y las alertas vinculadas al cambio de color, el indicador puede usarse para realizar un seguimiento rápido de los virajes del precio o para identificar una tendencia larga. Como sucede normalmente, el funcionamiento del indicador depende mucho de los ajustes. Espero que le sea útil en su arsenal comercial.
