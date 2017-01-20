Mira cómo descargar robots gratis
Stochastic Three Periods - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1166
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Rafael Maia de Amorim, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Usa el indicador iStochastic, Stochastic de tres marcos temporales diferentes.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16987
