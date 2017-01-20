CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Stochastic Three Periods - Asesor Experto para MetaTrader 5

jmhendrix1983 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1166
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — Rafael Maia de Amorim, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Usa el indicador iStochastic, Stochastic de tres marcos temporales diferentes. 

Stochastic Three Periods input

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16987

Stoch Stoch

Comercio a través de órdenes pendientes Sell Limit y Buy Limit. Eliminar todas las órdenes y cerrar las posiciones a las 23:59.

LifeHack Balance Equity LifeHack Balance Equity

El indicador muestra el balance y la equidad de la cuenta comercial.

Exp_Zonal_Trading Exp_Zonal_Trading

El asesor utiliza en su trabajo los indicadores AO y AC, propuestos por Bill Williams.

Bollinger Bands Bollinger Bands

El funcionamiento del asesor se basa en el indicador Bollinger Bands.