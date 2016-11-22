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Stochastic Three Periods - эксперт для MetaTrader 5

jmhendrix1983 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2243
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Rafael Maia de Amorim

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Использует индикатор iStochastic, Stochastic с трех разных таймфреймов.

Stochastic Three Periods input

Stoch Stoch

Торговля через отложенные ордера Sell Limit и Buy Limit. Удаление всех ордеров и закрытие позиций в 23:59.

LifeHack Balance Equity LifeHack Balance Equity

Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.

Bollinger Bands Bollinger Bands

Работа советника основана на индикаторе Bollinger Bands.

The MasterMind The MasterMind

В советнике используются индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.