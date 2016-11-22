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Stochastic Three Periods - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
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Автор идеи: Rafael Maia de Amorim
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Использует индикатор iStochastic, Stochastic с трех разных таймфреймов.
Stoch
Торговля через отложенные ордера Sell Limit и Buy Limit. Удаление всех ордеров и закрытие позиций в 23:59.LifeHack Balance Equity
Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.
Bollinger Bands
Работа советника основана на индикаторе Bollinger Bands.The MasterMind
В советнике используются индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.