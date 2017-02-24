Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Stochastic Three Periods - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 897
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Author of the idea — Rafael Maia de Amorim, author of the MQL5 code — barabashkakvn.
Uses the iStochastic (Stochastic) indicator from three different timeframes.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16987
