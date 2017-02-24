CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Stochastic Three Periods - Experte für den MetaTrader 5

jmhendrix1983
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
897
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Author of the idea — Rafael Maia de Amorim, author of the MQL5 code — barabashkakvn.

Uses the iStochastic (Stochastic) indicator from three different timeframes. 

Stochastic Three Periods input

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16987

