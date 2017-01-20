Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Stoch - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 901
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Collector, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Comercio a través de órdenes pendientes Sell Limit y Buy Limit. Eliminar todas las órdenes y cerrar las posiciones a las 23:59.
Cálculo de los precios para las órdenes pendientes:
double temp_l=iLow(1);
double temp_c=iClose(1);
double H4,L4;
H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
if(db!=str1.day_of_week && s==0)
{
if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
H4+ExtStopLoss*Point(),
H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
}
}
//----
if(db!=str1.day_of_week && b==0)
{
if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
L4-ExtStopLoss*Point(),
L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
}
}
Además, si a las 23:59 hay órdenes pendientes o posiciones abiertas, entonces las órdenes se eliminan, y las posiciones se cierran:
DeleteAllPositions();
if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllOrders();
Se recomienda trabajar con H1:
El indicador muestra el balance y la equidad de la cuenta comercial.Exp_ColorZerolagMomentum_X2
Sistema comercial de tendencia Exp_ColorZerolagMomentum_X2, basado en las señales de dos indicadores ColorZerolagMomentum.
Usa el indicador iStochastic, Stochastic de tres marcos temporales diferentes.Exp_Zonal_Trading
El asesor utiliza en su trabajo los indicadores AO y AC, propuestos por Bill Williams.