Autor real: Relaysim Comp.

El asesor utiliza en su trabajo los indicadores AO y AC, propuestos por Bill Williams.

El asesor compra con AO y AC verdes, vende con AO y AC rojos. La salida del mercado se realiza cuando cambia de color aunque sea uno solo de los indicadores.

La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra.

Los indicadores AO_HTF y AC_HTF en el experto sirven solo para visualizar de forma más cómoda las tendencias en el simulador de estrategias, y no funcionan en los otros modos de trabajo.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores AO_HTF.ex5 y AC_HTF.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 25.12.2015.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H4:





Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación