CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

LifeHack Balance Equity - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1606
Ranking:
(25)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra el balance y la equidad de la cuenta comercial. 

Este indicador es especialmente útil en el simulador de estrategias, pues se muestra una representación visual del balance y la equidad:

LifeHack Balance Equity tester

Para usar el indicador en el Simulador hay que escribir en su plantilla en el simulador "tester.tpl". Se hace de la forma que sigue:

  • abra cualquier gráfico
  • limpie el gráfico de indicadores, objetos y asesores sobrantes (a ser posible, de todos)
  • tome el indicador "LifeHack Balance Equity" y trasládelo al gráfico
  • a continuación, pulse el botón derecho en el gráfico — punto "Plantillas" — punto "Guardar plantilla ..." — indique el nombre "tester.tpl".
Ahora el indicador "LifeHack Balance Equity" ya estará incorporado en el gráfico del Simulador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16982

Exp_ColorZerolagMomentum_X2 Exp_ColorZerolagMomentum_X2

Sistema comercial de tendencia Exp_ColorZerolagMomentum_X2, basado en las señales de dos indicadores ColorZerolagMomentum.

Fractal_DeMarker Fractal_DeMarker

Indicador fractal de DeMark.

Stoch Stoch

Comercio a través de órdenes pendientes Sell Limit y Buy Limit. Eliminar todas las órdenes y cerrar las posiciones a las 23:59.

Stochastic Three Periods Stochastic Three Periods

Usa el indicador iStochastic, Stochastic de tres marcos temporales diferentes.