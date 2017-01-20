Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LifeHack Balance Equity - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el balance y la equidad de la cuenta comercial.
Este indicador es especialmente útil en el simulador de estrategias, pues se muestra una representación visual del balance y la equidad:
Para usar el indicador en el Simulador hay que escribir en su plantilla en el simulador "tester.tpl". Se hace de la forma que sigue:
- abra cualquier gráfico
- limpie el gráfico de indicadores, objetos y asesores sobrantes (a ser posible, de todos)
- tome el indicador "LifeHack Balance Equity" y trasládelo al gráfico
- a continuación, pulse el botón derecho en el gráfico — punto "Plantillas" — punto "Guardar plantilla ..." — indique el nombre "tester.tpl".
