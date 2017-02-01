Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Stochastic Three Periods - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1250
Autor da ideia — Rafael Maia de Amorim, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Usa o indicador iStochastic, Stochastic a partir de três timeframes diferentes.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16987
