Experts

Stochastic Three Periods - expert para MetaTrader 5

jmhendrix1983 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1250
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Rafael Maia de Amorim, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Usa o indicador iStochastic, Stochastic a partir de três timeframes diferentes. 

Stochastic Three Periods input

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16987

