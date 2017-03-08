コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ストキャスティック3期間 - MetaTrader 5のためのエキスパート

jmhendrix1983 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
899
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — Rafael Maia de Amorim, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

アイデアの著者 — Rafael Maia de Amorim, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

3つの異なる時間枠のiSchchastic（Stochastic）指標を使用します。 

ストキャスティック3期間の入力

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16987

