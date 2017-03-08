無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ストキャスティック3期間 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 899
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者 — Rafael Maia de Amorim, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
3つの異なる時間枠のiSchchastic（Stochastic）指標を使用します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16987
