指标显示交易账户的余额和净值。

使用限价卖出和限价买入挂单进行交易。在 23:59 时移除所有订单并平仓。

智能交易系统在其操作时使用 AO 和 AC 指标, 它们是比尔·威廉姆斯提出的。

智能交易系统基于布林带指标进行交易。