Autor der Idee — Collector, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Handeln mit Sell Limit und Buy Limit Pending Orders. Um 23:59 löscht der Expert Advisor alle Orders und schließt alle Positionen.

Berechnung von Preisen für Pending Orders:

double temp_h= iHigh ( 1 );

double temp_l= iLow ( 1 );

double temp_c= iClose ( 1 );

double H4,L4;

H4 = (((temp_h - temp_l)* 1.1 ) / 2.0 ) + temp_c;

L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)* 1.1 ) / 2.0 ;



if (db!=str1.day_of_week && s== 0 )

{

if (!m_trade.SellLimit(Lots,H4, Symbol (),

H4+ExtStopLoss* Point (),

H4-ExtTakeProfit* Point (), 0 , 0 , "H4" ))

GlobalVariableSet ( "SELLLIMIT" , 0 );

else

{

GlobalVariableSet ( "SELLLIMIT" , 1 );

GlobalVariableSet ( "DateS" ,str1.day_of_week);

}

}



if (db!=str1.day_of_week && b== 0 )

{

if (!m_trade.BuyLimit(Lots,L4, Symbol (),

L4-ExtStopLoss* Point (),

L4+ExtTakeProfit* Point (), 0 , 0 , "L4" ))

GlobalVariableSet ( "BUYLIMIT" , 0 );

else

{

GlobalVariableSet ( "BUYLIMIT" , 1 );

GlobalVariableSet ( "DateB" ,str1.day_of_week);

}

}

Wenn es um 23:59 Pending Orders oder offene Positionen gibt, werden die Orders gelöscht und Positionen geschlossen:

if (total_pos> 0 && str1.hour== 23 && str1.min== 59 )

DeleteAllPositions();



if (total_orders> 0 && str1.hour== 23 && str1.min== 59 )

DeleteAllOrders();

Empfohlener Zeitrahmen - H1: