Stoch - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 956
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Autor der Idee — Collector, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.
Handeln mit Sell Limit und Buy Limit Pending Orders. Um 23:59 löscht der Expert Advisor alle Orders und schließt alle Positionen.
Berechnung von Preisen für Pending Orders:
double temp_l=iLow(1);
double temp_c=iClose(1);
double H4,L4;
H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
if(db!=str1.day_of_week && s==0)
{
if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
H4+ExtStopLoss*Point(),
H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
}
}
//----
if(db!=str1.day_of_week && b==0)
{
if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
L4-ExtStopLoss*Point(),
L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
}
}
Wenn es um 23:59 Pending Orders oder offene Positionen gibt, werden die Orders gelöscht und Positionen geschlossen:
DeleteAllPositions();
if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllOrders();
Empfohlener Zeitrahmen - H1:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16983
