Stoch - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizações:
- 1186
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Negociação através de ordens pendentes Sell Limit e Buy Limit. Exclusão de todas as ordens e fechamento de posições às 23:59.
Cálculo de preços para ordens pendentes:
double temp_l=iLow(1);
double temp_c=iClose(1);
double H4,L4;
H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
if(db!=str1.day_of_week && s==0)
{
if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
H4+ExtStopLoss*Point(),
H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
}
}
//----
if(db!=str1.day_of_week && b==0)
{
if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
L4-ExtStopLoss*Point(),
L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
}
}
Neste caso, se, às 23:59, houver ordens pendentes ou posições abertas, as ordens são removidas, e as posições são fechadas:
DeleteAllPositions();
if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllOrders();
Recomenda-se a trabalhar em H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16983
