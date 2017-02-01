CodeBaseSeções
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1186
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Negociação através de ordens pendentes Sell Limit e Buy Limit. Exclusão de todas as ordens e fechamento de posições às 23:59.

Cálculo de preços para ordens pendentes:

   double temp_h=iHigh(1);
   double temp_l=iLow(1);
   double temp_c=iClose(1);
   double H4,L4;
   H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
   L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
   if(db!=str1.day_of_week && s==0)
     {
      if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
         H4+ExtStopLoss*Point(),
         H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
         GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
      else
        {
         GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
         GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
        }
     }
//----
   if(db!=str1.day_of_week && b==0)
     {
      if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
         L4-ExtStopLoss*Point(),
         L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
         GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
      else
        {
         GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
         GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
        }
     }

Neste caso, se, às 23:59, houver ordens pendentes ou posições abertas, as ordens são removidas, e as posições são fechadas:

   if(total_pos>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
      DeleteAllPositions();

   if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
      DeleteAllOrders();

Recomenda-se a trabalhar em H1:

Stoch tester

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16983

