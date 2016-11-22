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Stoch - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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Автор идеи: Collector

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Торговля через отложенные ордера Sell Limit и Buy Limit. Удаление всех ордеров и закрытие позиций в 23:59.

Расчёт цен для отложенных ордеров:

   double temp_h=iHigh(1);
   double temp_l=iLow(1);
   double temp_c=iClose(1);
   double H4,L4;
   H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
   L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
   if(db!=str1.day_of_week && s==0)
     {
      if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
         H4+ExtStopLoss*Point(),
         H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
         GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
      else
        {
         GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
         GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
        }
     }
//----
   if(db!=str1.day_of_week && b==0)
     {
      if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
         L4-ExtStopLoss*Point(),
         L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
         GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
      else
        {
         GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
         GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
        }
     }

При этом, если в 23:59 есть отложенные ордера или открытые позиции, то ордера удаляются, а позиции закрываются:

   if(total_pos>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
      DeleteAllPositions();

   if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
      DeleteAllOrders();

Рекомендуется работа на H1:

Stoch tester

 

LifeHack Balance Equity LifeHack Balance Equity

Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.

GO GO

Сигналы по четырём индикаторам iMA, MA, по ценам PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Торговля только на hedge-счетах.

Stochastic Three Periods Stochastic Three Periods

Использует индикатор iStochastic, Stochastic с трёх разных таймфреймов.

Bollinger Bands Bollinger Bands

Работа советника основана на индикаторе Bollinger Bands.