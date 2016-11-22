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Stoch - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Collector
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Торговля через отложенные ордера Sell Limit и Buy Limit. Удаление всех ордеров и закрытие позиций в 23:59.
Расчёт цен для отложенных ордеров:
double temp_h=iHigh(1);
double temp_l=iLow(1);
double temp_c=iClose(1);
double H4,L4;
H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
if(db!=str1.day_of_week && s==0)
{
if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
H4+ExtStopLoss*Point(),
H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
}
}
//----
if(db!=str1.day_of_week && b==0)
{
if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
L4-ExtStopLoss*Point(),
L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
}
}
double temp_l=iLow(1);
double temp_c=iClose(1);
double H4,L4;
H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
if(db!=str1.day_of_week && s==0)
{
if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
H4+ExtStopLoss*Point(),
H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
}
}
//----
if(db!=str1.day_of_week && b==0)
{
if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
L4-ExtStopLoss*Point(),
L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
}
}
При этом, если в 23:59 есть отложенные ордера или открытые позиции, то ордера удаляются, а позиции закрываются:
if(total_pos>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllPositions();
if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllOrders();
DeleteAllPositions();
if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllOrders();
Рекомендуется работа на H1:
LifeHack Balance Equity
Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.GO
Сигналы по четырём индикаторам iMA, MA, по ценам PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Торговля только на hedge-счетах.
Stochastic Three Periods
Использует индикатор iStochastic, Stochastic с трёх разных таймфреймов.Bollinger Bands
Работа советника основана на индикаторе Bollinger Bands.