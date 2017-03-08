無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Stoch - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
877
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — Collector, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
未決の売り/買いリミット注文を使った取引です。23:59にすべての注文を削除してポジションを決済します。
未決注文の価格の計算は次の通りです。
double temp_h=iHigh(1);
double temp_l=iLow(1);
double temp_c=iClose(1);
double H4,L4;
H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
if(db!=str1.day_of_week && s==0)
{
if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
H4+ExtStopLoss*Point(),
H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
}
}
//----
if(db!=str1.day_of_week && b==0)
{
if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
L4-ExtStopLoss*Point(),
L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
}
}
この場合、23:59に未決注文またはポジションがある場合、注文は削除され、ポジションは決済されます。
H1での使用が推奨されます。
