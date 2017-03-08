コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Stoch - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
877
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Stoch.mq5 (12.82 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイデアの著者 — Collector, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

未決の売り/買いリミット注文を使った取引です。23:59にすべての注文を削除してポジションを決済します。

未決注文の価格の計算は次の通りです。

   double temp_h=iHigh(1);
   double temp_l=iLow(1);
   double temp_c=iClose(1);
   double H4,L4;
   H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
   L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
   if(db!=str1.day_of_week && s==0)
     {
      if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
         H4+ExtStopLoss*Point(),
         H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
         GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
      else
        {
         GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
         GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
        }
     }
//----
   if(db!=str1.day_of_week && b==0)
     {
      if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
         L4-ExtStopLoss*Point(),
         L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
         GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
      else
        {
         GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
         GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
        }
     }

この場合、23:59に未決注文またはポジションがある場合、注文は削除され、ポジションは決済されます。

   if(total_pos>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
      DeleteAllPositions();

   if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
      DeleteAllOrders();

H1での使用が推奨されます。

Stochテスター

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16983

