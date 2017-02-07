请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Stoch - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1551
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 — Collector, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
使用限价卖出和限价买入挂单进行交易。在 23:59 时移除所有订单并平仓。
挂单价格的计算:
double temp_h=iHigh(1);
double temp_l=iLow(1);
double temp_c=iClose(1);
double H4,L4;
H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
if(db!=str1.day_of_week && s==0)
{
if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
H4+ExtStopLoss*Point(),
H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
}
}
//----
if(db!=str1.day_of_week && b==0)
{
if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
L4-ExtStopLoss*Point(),
L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
}
}
double temp_l=iLow(1);
double temp_c=iClose(1);
double H4,L4;
H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
if(db!=str1.day_of_week && s==0)
{
if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
H4+ExtStopLoss*Point(),
H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
}
}
//----
if(db!=str1.day_of_week && b==0)
{
if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
L4-ExtStopLoss*Point(),
L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
else
{
GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
}
}
在此情况下, 如果在 23:59 时还有待执行订单或未平持仓, 则会删除订单并平仓:
if(total_pos>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllPositions();
if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllOrders();
DeleteAllPositions();
if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
DeleteAllOrders();
建议在 H1 时间帧使用它:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16983
LifeHack 余额净值
指标显示交易账户的余额和净值。Exp_ColorZerolagMomentum_X2
趋势交易系统 Exp_ColorZerolagMomentum_X2, 基于来自来两条 ColorZerolagMomentum 指标的信号。
三个周期的随机振荡
使用来自三个不同时间帧的 iStochastic (随机振荡) 指标。Exp_Zonal_Trading
智能交易系统在其操作时使用 AO 和 AC 指标, 它们是比尔·威廉姆斯提出的。