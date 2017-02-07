代码库部分
到包裹
EA

Stoch - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1551
等级:
(17)
已发布:
已更新:
Stoch.mq5 (12.82 KB) 预览
思路提供者 — Collector, MQL5 代码作者 — barabashkakvn

使用限价卖出和限价买入挂单进行交易。在 23:59 时移除所有订单并平仓。

挂单价格的计算:

   double temp_h=iHigh(1);
   double temp_l=iLow(1);
   double temp_c=iClose(1);
   double H4,L4;
   H4 = (((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0) + temp_c;
   L4 = temp_c - ((temp_h - temp_l)*1.1) / 2.0;
//---
   if(db!=str1.day_of_week && s==0)
     {
      if(!m_trade.SellLimit(Lots,H4,Symbol(),
         H4+ExtStopLoss*Point(),
         H4-ExtTakeProfit*Point(),0,0,"H4"))
         GlobalVariableSet("SELLLIMIT",0);
      else
        {
         GlobalVariableSet("SELLLIMIT",1);
         GlobalVariableSet("DateS",str1.day_of_week);
        }
     }
//----
   if(db!=str1.day_of_week && b==0)
     {
      if(!m_trade.BuyLimit(Lots,L4,Symbol(),
         L4-ExtStopLoss*Point(),
         L4+ExtTakeProfit*Point(),0,0,"L4"))
         GlobalVariableSet("BUYLIMIT",0);
      else
        {
         GlobalVariableSet("BUYLIMIT",1);
         GlobalVariableSet("DateB",str1.day_of_week);
        }
     }

在此情况下, 如果在 23:59 时还有待执行订单或未平持仓, 则会删除订单并平仓:

   if(total_pos>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
      DeleteAllPositions();

   if(total_orders>0 && str1.hour==23 && str1.min==59)
      DeleteAllOrders();

建议在 H1 时间帧使用它:

Stoch 测试器

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16983

