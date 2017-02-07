请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标显示交易账户的余额和净值。
当用在策略测试器中时, 指标特别有用。它可直观余额和净值:
若要在测试器中使用指标, 应将其包含在测试器模板 "tester.tpl" 中。这是如何做到的:
- 打开任意图表
- 清除图表上不必要指标, 对象和交易系统 (最好是所有)
- 将 "LifeHack 余额净值" 指标拖拽到图表
- 然后在图表上点击右键 — "模板" — "保存模板 ..." — 输入名称 "tester.tpl"。
现在 "LifeHack 余额净值" 指标将会在测试器图表里建立。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16982
Exp_ColorZerolagMomentum_X2
趋势交易系统 Exp_ColorZerolagMomentum_X2, 基于来自来两条 ColorZerolagMomentum 指标的信号。Fractal_DeMarker
DeMarker 振荡器分形。