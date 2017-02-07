指标显示交易账户的余额和净值。

当用在策略测试器中时, 指标特别有用。它可直观余额和净值:





若要在测试器中使用指标, 应将其包含在测试器模板 "tester.tpl" 中。这是如何做到的:

打开任意图表

清除图表上不必要指标, 对象和交易系统 (最好是所有)



将 "LifeHack 余额净值" 指标拖拽到图表

然后在图表上点击右键 — "模板" — "保存模板 ..." — 输入名称 "tester.tpl"。

现在 "LifeHack 余额净值" 指标将会在测试器图表里建立。